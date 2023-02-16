В Google прогнозируют увеличение кибератак РФ на Украину и членов НАТО в этом году
Российские хакеры в течение года, прошедшего после вторжения, осуществляли "почти непрерывные атаки" на украинские объекты. В 2023 году Google ожидает, что Москва усилит атаки не только на Украину, но и на партнеров по НАТО.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Google.
В отчете, опубликованном в четверг накануне Мюнхенской конференции по безопасности, Группа анализа угроз (TAG) Google заявила, что поддерживаемые российским правительством кибезлоумышленники увеличили количество попыток взлома украинских пользователей в прошлом году на 250% по сравнению с 2020 годом.
Компания использовала 2020 год как базовый, поскольку накануне войны наблюдалось увеличение количества атак.
По данным Google, украинские министерства обороны, иностранных дел и Национальное агентство по вопросам государственной службы были одними из главных целей в прошлом году.
"США и Великобритания ранее обвиняли Россию в кибератаке на спутниковую сеть, которая привела к отключению связи в некоторых частях Украины накануне войны. Украинские чиновники также заявили, что злонамеренная киберактивность является одним из аспектов гибридной войны, направленной на дестабилизацию Украины.
Хакеры также усилили свое внимание к странам-членам Организации Североатлантического договора, в частности Польши, Германии и стран Балтии", - говорится в сообщении.
В 2023 году Google ожидает, что Москва усилит атаки не только на Украину, но и на партнеров по НАТО.
Согласно отчету, в прошлом году страны НАТО испытали 300% роста российских фишинговых кампаний по сравнению с 2020 годом. В 2022 году кампания Pushcha, которая происходит из Беларуси, была нацелена на Польшу и Литву, а российская кампания Coldriver - на европейских военных, говорится в отчете.
"Очевидно, что киберпространство будет продолжать играть неотъемлемую роль в будущих вооруженных конфликтах, дополняя традиционные формы ведения войны", - отмечают в отчете исследователи из группы TAG Google.
Экономическая правда