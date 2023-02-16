Нацбанк ввел дополнительные требования к страховщикам, кредитным союзам и финкомпаниям

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Нацбанк вводит дополнительные требования к деятельности страховых компаний, кредитных союзов и финансовых компаний для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности рынка небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Для страховщиков устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды приемлемых активов, учитываемых для выполнения нормативов. "В частности, для выполнения нормативов из перечня приемлемых активов исключены: для всех страховщиков (life и non-life): земельные участки (кроме тех, на которых расположены здания, сооружения, используемые страховщиками для осуществления операционной деятельности);

все недвижимое имущество, зарегистрированное и/или находящееся на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях; для страховщиков non-life: дополнительно исключена жилая недвижимость. Такой шаг направлен на нивелирование фактов завышения стоимости недвижимости, а также уменьшение в структуре приемлемых активов страховщика объема недвижимого имущества как низколиквидного актива, пояснили в НБУ.

В то же время смягчены требования к страховщикам в части недвижимого имущества, приобретенного до 24 февраля 2022 года и утраченного, поврежденного или уничтоженного в результате военной агрессии РФ, или расположенного на временно оккупированных территориях.

Если наличие такого имущества привело к невыполнению нормативов страховщиком, Нацбанк не будет применять к нему меры воздействия.

При этом выполнение новых требований к приемлемым активам страховщики должны обеспечить до 30 июня 2023 года.

Относительно кредитных союзов и других участников рынка небанковских финансовых услуг - с целью усиления надзора установили, что меры воздействия не применяются к кредитным союзам только в случае, если соответствующие нарушения вызваны негативным влиянием военной агрессии России.

Также определили особый порядок временного прекращения деятельности поставщиков финансовых услуг на период их пребывания на территории боевых действий или временно оккупированных территориях.

Экономическая правда