В Киеве в пятницу будут проводить замеры электропотребления: будут ли выключать свет
В Киеве в пятницу, 17 февраля, будут проводить замеры электропотребления - в связи с этим стабилизационные и экстренные отключения применяться не будут.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения.
Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - говорится в сообщении.
Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику, пояснили в компании.
Если в пятницу исчезнет свет, в ДТЭК советуют проверить статус отключений на сайте ДТЭК Киевские электросети.
"Электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или из-за сетевых ограничений.
В случае отсутствия информации на сайте вы можете написать нам в личные сообщения на странице в Facebook, или обратиться в колл-центр и оставить заявку", - добавили в ДТЭК.
Экономическая правда