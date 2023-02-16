В Киеве в пятницу будут проводить замеры электропотребления: будут ли выключать свет

В Киеве в пятницу, 17 февраля, будут проводить замеры электропотребления - в связи с этим стабилизационные и экстренные отключения применяться не будут.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения.

Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - говорится в сообщении.

Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику, пояснили в компании.

Если в пятницу исчезнет свет, в ДТЭК советуют проверить статус отключений на сайте ДТЭК Киевские электросети.

"Электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или из-за сетевых ограничений.