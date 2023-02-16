Израиль предоставит Украине кредитные гарантии на $200 миллионов для ряда проектов

Израиль планирует предоставить кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, пишет "Интерфакс-Украина".

"В течение прошлого года Израиль оказал значительную гуманитарную помощь Украине, включая развертывание полевого госпиталя Shining Star", - рассказал Коэн.

По его словам, Израиль намерен продолжить поддержку Украины. В частности, министр анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры".

Коэн также объявил, что Израиль поможет Украине "в разработке умной системы раннего предупреждения".

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину в эти трудные времена", - резюмировал он.

Экономическая правда