Китай ввел санкции против американских Lockheed Martin и Raytheon за продажу оружия Тайваню

Китай в четверг объявил об ограничительных мерах в отношении американских оборонных компаний Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation из-за их поставок оружия Тайваню.

Об этом пишет Associated Press (AP).

Как отмечает Reuters, Китай внес Lockheed Martin Corp и Raytheon Technologies Corp в "список ненадежных субъектов" из-за продажи оружия Тайваню, запретив им импорт и экспорт, связанный с Китаем.

Эти меры происходят на фоне усиления напряженности после того, как американские военные сбили, как они утверждают, китайский шпионский воздушный шар, и через день после того, как Пекин предупредил о "контрмерах против соответствующих американских организаций, которые подрывают суверенитет и безопасность Китая", напоминает агентство.

Lockheed Martin и Raytheon Missile and Defense Corporation, дочерней компании Raytheon Technologies, запрещено "заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем", говорится в заявлении министерства торговли Китая.

Ни одна из компаний не продает оборонную продукцию Китаю. Raytheon отказалась от комментариев. С компанией Lockheed не удалось немедленно связаться для получения комментариев, добавляет Reuters.

Пекин также запретил компаниям в дальнейшем инвестировать в Китай, запретил их руководству въезд в страну, отменил разрешения на проживание для любого персонала в Китае и наложил штрафы, которые вдвое превышают контрактные суммы продажи вооружений Тайваню.