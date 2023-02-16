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Китай ввел санкции против американских Lockheed Martin и Raytheon за продажу оружия Тайваню

Четверг, 16 февраля 2023, 15:55 - Алексей Павлыш

Китай в четверг объявил об ограничительных мерах в отношении американских оборонных компаний Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation из-за их поставок оружия Тайваню.

Об этом пишет Associated Press (AP).

Как отмечает Reuters, Китай внес Lockheed Martin Corp и Raytheon Technologies Corp в "список ненадежных субъектов" из-за продажи оружия Тайваню, запретив им импорт и экспорт, связанный с Китаем.

Эти меры происходят на фоне усиления напряженности после того, как американские военные сбили, как они утверждают, китайский шпионский воздушный шар, и через день после того, как Пекин предупредил о "контрмерах против соответствующих американских организаций, которые подрывают суверенитет и безопасность Китая", напоминает агентство.

Lockheed Martin и Raytheon Missile and Defense Corporation, дочерней компании Raytheon Technologies, запрещено "заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем", говорится в заявлении министерства торговли Китая.

Ни одна из компаний не продает оборонную продукцию Китаю. Raytheon отказалась от комментариев. С компанией Lockheed не удалось немедленно связаться для получения комментариев, добавляет Reuters.

Пекин также запретил компаниям в дальнейшем инвестировать в Китай, запретил их руководству въезд в страну, отменил разрешения на проживание для любого персонала в Китае и наложил штрафы, которые вдвое превышают контрактные суммы продажи вооружений Тайваню.

Непонятно, как Китай будет обеспечивать выполнение таких штрафов, которые, по заявлениям властей КН, должны быть оплачены в течение 15 дней.

В феврале прошлого года Китай наложил санкции на эти две фирмы за продажу оружия Тайваню, который Пекин считает самопровозглашенной провинцией, на сумму 100 миллионов долларов.

По меньшей мере дважды Китай объявлял о санкциях против Lockheed и Raytheon в 2019 и 2020 годах, хотя Пекин не объяснял, в чем заключаются эти санкции и как они были введены.

Соединенные Штаты не продают оружие Китаю. Однако США обязаны по закону об отношениях с Тайванем 1979 года предоставлять Тайваню средства для самозащиты, а продажа оружия США всегда вызывает гнев Китая, напоминает Reuters.

Смотрите больше о Lockheed Martin и Raytheon Technologies в видео ЭП.

Экономическая правда

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