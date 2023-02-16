Фонд гарантирования выставил на аукционы земельные участки банка "Аркада" под Киевом
Фонд гарантирования вкладов физлиц в начале марта проведет аукционы по продаже земельных участков банка "Аркада", который ликвидируется Фондом.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Аукционы пройдут 3,6 и 7 марта - на торги выставлено 19 земельных участков общей площадью 159,05 га, расположенных в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области (бывший Киево-Святошинский район).
Земельные участки имеют разную площадь - от 5,5 га до 10,4 га.
"Одно из ключевых преимуществ, что делает их привлекательными объектами инвестирования, - близость к столице. Михайловка-Рубежовка находится на расстоянии менее 40 км до центра Киева. И последние несколько лет поселок характеризовался активной застройкой частными домами и современными коттеджными городками", - говорится в сообщении.
Начальная (стартовая) стоимость лотов - от 5 млн грн до 10 млн грн.
Активы на продажу выставляются повторно.
Торги пройдут по голландской модели аукционов, участие в аукционах могут принять физические лица, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.
Детали аукционов и условия участия - по ссылке.
Средства, полученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Аркады".
Напомним:
Сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц полностью рассчитается с кредиторами банка "Аркада" - гражданами и бизнесом, кроме бывших владельцев финучреждения и связанных лиц.
Экономическая правда