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Фонд гарантирования выставил на аукционы земельные участки банка "Аркада" под Киевом

Четверг, 16 февраля 2023, 14:21 - Алексей Павлыш

Фонд гарантирования вкладов физлиц в начале марта проведет аукционы по продаже земельных участков банка "Аркада", который ликвидируется Фондом.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Аукционы пройдут 3,6 и 7 марта - на торги выставлено 19 земельных участков общей площадью 159,05 га, расположенных в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области (бывший Киево-Святошинский район).

Земельные участки имеют разную площадь - от 5,5 га до 10,4 га.

"Одно из ключевых преимуществ, что делает их привлекательными объектами инвестирования, - близость к столице. Михайловка-Рубежовка находится на расстоянии менее 40 км до центра Киева. И последние несколько лет поселок характеризовался активной застройкой частными домами и современными коттеджными городками", - говорится в сообщении.

Начальная (стартовая) стоимость лотов - от 5 млн грн до 10 млн грн.

Активы на продажу выставляются повторно.

Торги пройдут по голландской модели аукционов, участие в аукционах могут принять физические лица, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

Детали аукционов и условия участия - по ссылке.

Средства, полученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Аркады".

Напомним:

Сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц полностью рассчитается с кредиторами банка "Аркада" - гражданами и бизнесом, кроме бывших владельцев финучреждения и связанных лиц.

Экономическая правда

Аркада Фонд гарантирования вкладов банки земля аукцион
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