Nestle продолжит повышать цены на продукцию из-за роста издержек

Крупнейший производитель продуктов в мире Nestle продолжит повышение цен в этом году после того, как более дорогие ингредиенты повлияли на чистую прибыль за весь год, что не соответствует ожиданиям аналитиков.

Об этом заявил генеральный директор Марк Шнайдер, сообщает Reuters.

Он отказался комментировать запланированный уровень повышения цен, который, по его словам, был необходим для компенсации ущерба, нанесенного повышением цен на товары.

Потребители, чью покупательную способность уже сократила самая высокая за несколько десятилетий инфляция, вероятно, усилят беспокойство по поводу напряженного семейного бюджета и ослабления экономики.

В прошлом году производитель растворимого кофе Nescafe и шоколадных батончиков KitKat поднял цены на 8,2%, но это не полностью компенсировало влияние роста расходов на ингредиенты на маржу.

"Наша валовая рентабельность снизилась примерно на 260 базисных пунктов – это огромная сумма. Это после всех цен, которые мы сделали в 2022 году. У нас есть некоторые рынки, например США и Великобритания, где мы наблюдаем сильную инфляцию, а также другие рынки, такие как Китай и здесь, в Европе… где инфляция более приглушена", - сказал Шнайдер журналистам.

Остальные индустрии упакованных товаров также повысили цены, чтобы справиться с стремительными затратами на почти все сырье после того, как вторжение России в Украину усилило влияние связанных с пандемией пробок в цепи поставок.