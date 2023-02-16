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KPMG первой из аудиторских компаний "Большой четверки" сокращает штат в США на фоне замедления экономики. Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что KPMG сокращает около 2 процентов своего персонала в США после резкого замедления консалтингового бизнеса, став первой из аудиторских фирм "Большой четверки", которая отреагировала на ослабление экономики систематическим сокращением рабочих мест. О сокращениях, которые затронут около 700 человек, объявил в среду вице-председатель консультационного бизнеса KPMG в США Карл Каранде. "Они были необходимы для того, чтобы лучше согласовать нашу рабочую силу с текущим и ожидаемым спросом на рынке", - сказал он в служебной записке для персонала. Как и другие фирмы "Большой четверки", KPMG борется со спадом активности в сфере слияний и поглощений, который ударил по ее консультационному бизнесу, а также со снижением спроса на ИТ и стратегический консалтинг. EY, например, урезала премии к праздникам для своих американских сотрудников, ссылаясь на внешнюю среду.

Согласно последнему ежемесячному опросу William Blair, компании, занимающейся исследованием рынка ценных бумаг, количество вакансий в "большой четверке" на 50% ниже, чем год назад.

KPMG пытается сдерживать расходы, откладывая дату начала работы новых сотрудников, сокращая бюджеты на командировки и переводя часть консалтингового персонала в аудиторские и налоговые подразделения компании.

"Несмотря на эти усилия, у нас продолжает работать больше людей, чем требуется для удовлетворения текущего спроса", - написал Каранде в служебной записке. Сокращения распространяются на всю территорию США и на весь консалтинговый бизнес, но не касаются партнеров.

После пандемии коронавируса "большая четверка" начала массово нанимать сотрудников, поскольку спрос на ИТ-консалтинг и консультации по заключению сделок резко вырос.

Согласно последнему публичному отчету KPMG, количество сотрудников в США выросло меньше, чем у конкурентов, и на конец 2021 года составило 35 266 человек, что более чем на 2 000 человек больше, чем у конкурентов.

"Мы пережили длительную неопределенность, повлиявшую на определенные части нашего консультационного бизнеса, которые в последние годы обеспечивали значительный рост, - отметили в KPMG.

Экономическая правда