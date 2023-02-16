Курс валют на 16 февраля: наличный доллар в банках в пределах 39

В четверг, 16 февраля, наличные доллар и евро резко подешевели на "черном рынке", также уменьшились курсы в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,68 – 39,83 грн, а в среду, 15 февраля, колебался на уровне 39,64 – 40,33 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,22 - 42,36 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 42,23 – 42,51 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,5 – 39,95 грн (курс на 15 февраля – 39,6 – 40,05 грн);

Евро – 42,0 – 42,7 грн (курс на 14 февраля – 42,05 – 42,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,1 – 39,6 грн;

Ощадбанк – 39,65 – 40,45 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 40,1 грн;

Райффайзен – 39,3 – 40,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.