Все разделы
Укр / Рус

Налоговая амнистия: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов

Четверг, 16 февраля 2023, 12:40 - Алексей Павлыш

В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора - 379,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

 

В Налоговой напомнили, что кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физлиц завершается уже в этом месяце.

Там призвали не медлить и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых по состоянию на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.

Читайте также: Налоговую амнистию продлили еще на полгода, но украинцы не декларируют доходы. Что дальше?

Экономическая правда

налоги Налоговая
Материалы по теме
В прошлом году налоговая возместила НДС всего по 2/3 от общего количества запросов 15 февраля 2023, 16:04
Почему игорный бизнес работает в тени даже после легализации 15 февраля 2023, 13:19
"Упрощенка" для игорного бизнеса: эксперт рассказал, как в Раде в прошлом году протащили необходимую правку 14 февраля 2023, 17:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте