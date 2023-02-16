Налоговая амнистия: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов

В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора - 379,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

В Налоговой напомнили, что кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физлиц завершается уже в этом месяце.

Там призвали не медлить и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых по состоянию на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.

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Экономическая правда