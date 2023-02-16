Налоговая амнистия: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов
Четверг, 16 февраля 2023, 12:40 -
В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора - 379,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
"За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн гривен", - говорится в сообщении.
В Налоговой напомнили, что кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физлиц завершается уже в этом месяце.
Там призвали не медлить и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых по состоянию на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.
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Экономическая правда