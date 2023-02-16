Объем ипотечного кредитования в денежном измерении снизился более чем в 4 раза – НБУ
В 2022 году банки Украины выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном выражении.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает НБУ.
При этом большая часть ипотечных кредитов в 2022 году - две трети по количеству договоров - были предоставлены в январе-феврале до начала полномасштабной военной агрессии РФ.
"В марте-мае ипотечные кредиты не предоставлялись вообще, летом выдачи были единичными.
Зато с сентября ипотека начала постепенно восстанавливаться, прежде всего благодаря государственным программам поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "еОселя". В рамках этих программ заемщики могут получить ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам 7% и 3% годовых соответственно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сентябре - ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму в почти 280 млн грн, а в декабре - 405 кредитов на полмиллиарда гривен.
"Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны, добавляют в НБУ.
При этом о выдаче новой ипотеки в декабре проинформировали 4 банка.
"Банки во время войны кредитуют покупку жилья почти исключительно на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составила 99% от всех новых ипотечных кредитов в июне-декабре 2022 года.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов за этот период выдано в Киеве и Киевской области - 241 договор на общую сумму почти 345 млн грн (43% от общего объема), в Волынской области - 48 договоров на 60 млн грн (8%), Винницкой области - 37 договоров на 50 млн грн (6%) и Черниговской области - 54 договора на 47 млн грн (6%)", - говорится в сообщении.
Экономическая правда