Объем ипотечного кредитования в денежном измерении снизился более чем в 4 раза – НБУ

В 2022 году банки Украины выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном выражении.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает НБУ.

При этом большая часть ипотечных кредитов в 2022 году - две трети по количеству договоров - были предоставлены в январе-феврале до начала полномасштабной военной агрессии РФ.

"В марте-мае ипотечные кредиты не предоставлялись вообще, летом выдачи были единичными.

Зато с сентября ипотека начала постепенно восстанавливаться, прежде всего благодаря государственным программам поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "еОселя". В рамках этих программ заемщики могут получить ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам 7% и 3% годовых соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре - ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму в почти 280 млн грн, а в декабре - 405 кредитов на полмиллиарда гривен.

"Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны, добавляют в НБУ.