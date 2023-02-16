США обеспокоены поставками иностранных чипов в РФ через Иран и Китай

Россия продолжает получать доступ к иностранным микросхемам и технологиям через посредников в лице Ирана и других стран, и сейчас страны Большой семерки обсуждаются санкции против этих компаний.

Об этом заявила помощница министра торговли США по вопросам экспорта Теа Кендлер, сообщает Bloomberg .

"Россия обратилась к другим странам, если вы можете себе представить партнеров Ирана и Северной Кореи, чтобы заполнить некоторые пробелы в своих закупках, которые создаются из-за того, что наша продукция покидает российский рынок", - заявила она. "Мы знаем, что Россия использует иранские беспилотники в Украине, чтобы убивать мирных жителей".

Страны-члены Большой семерки сейчас обсуждают, вводить ли санкции против компаний в Китае, Иране и Северной Корее, которые могут поставлять России детали и технологии военного назначения.

По словам собеседников Bloomberg, страны планируют согласовать пакет санкций до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Напоминаем:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России. В него вошли дальнейшие санкции на товары двойного назначения и новые персональные санкции.