Фонд гарантирования после 7 лет окончательно ликвидировал банк "Премиум"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "Коммерческий банк "Премиум", она длилась 7 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Во вторник, 7 февраля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "КБ "ПРЕМИУМ" как юридического лица.

"Итак, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован. Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "КБ "ПРЕМИУМ" прекращено", – отметили в ФГВФЛ.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации банка "Премиум" в начале февраля 2016 года.

Тогда в Фонде отметили, что ликвидация банка продлится 2 года до 10 февраля 2018 года.