Глава НБУ призвал ЕЦБ способствовать выходу международных банков из России

Глава НБУ Андрей Пышный призвал главу Европейского центрального банка Кристин Лагард способствовать выходу европейских банков с российского рынка.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Встреча руководителей финансовых регуляторов прошла во Франкфурте.

"Среди неотложных вопросов, имеющих чрезвычайное значение для поддержки нашей страны, озвучил позицию по недопустимости продолжения работы международных банковских групп на рынке РФ", - написал Пышный.

Он добавил, что даже публичных данных о деятельности европейских банков в России достаточно, чтобы увидеть – динамика сворачивания их деятельности достаточно вялая. Некоторые банки наоборот наращивают активность по отдельным направлениям – такую деятельность глава Нацбанка расценивает как фактическое финансирование войны.

"Мы подготовили конкретные предложения как можно на уровне европейского регулятора стимулировать европейские банки к окончательному прощанию с рынком РФ и планируем презентовать эти инициативы перед соответствующими институтами ЕС, и надеемся на поддержку ЕЦБ", - отметил глава регулятора.

В НБУ предлагают несколько вариантов выхода иностранных банков из России: сокращение российского бизнеса, добровольная ликвидация или инициирование инвестиционного арбитража против РФ при наличии фактических проблем с реализацией банком своих прав.