В РФ издатели начали выпускать пересказы иностранных книг вместо лицензированных переводов

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Российские издательства начали выпускать пересказы иностранных книг, лицензию на перевод которых не смогли получить официально. Об этом пишет Forbes Russia. В частности, в таком формате в РФ появятся мемуары принца Гарри, правами на которые владеет ушедший с российского рынка Penguin Random House. Пересказ книги появится на платформе "Литрес", заявили в компании. "Мемуары герцога Сассекского пока не изданы в России и впервые публикуются на русском языке в единственном формате - сокращенной версии, сжатом изложении", - говорится в пресс-релизе. Краткое изложение книги по заказу "Литрес" сделал сервис Smart Reading. Одновременно пересказ мемуаров выпускает и "Эксмо-АСТ", заявил "Коммерсанту" представитель группы. Книга выйдет в рамках проекта CrossReads издательства "Бомбора" (входит в группу "Эксмо-АСТ") 16 февраля в электронном и аудиоформате и в конце месяца - в печати. Первый тираж составит 3000 экземпляров. "В самаре будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор самари прочитала книгу на английском и пересказала на свой язык. Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании", - пояснил газете гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев.

По его словам, в компании рассматривают проект как "стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшена, и как альтернативу принудительной лицензии".

Директор департамента по развитию контента ГК "Литрес" Евгений Селиванов в разговоре с изданием заявил, что выпуск пересказов обусловлен не только проблемами с лицензированием. "У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшен целиком", - отметил он.

Однако не все участники рынка разделяют такой подход. "Возможно, официально перевод без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так делать не стоит", - отметил главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов. Издатель Ad Marginem Press Михаил Котомин также негативно оценил идею самари.

"Мы [по такому пути] не пойдем", - заверил он.

"Допускать пиратство в том или ином виде - а формат саммари можно считать завуалированным пиратством, - значит отбрасывать российский рынок легального контента на несколько лет назад", - заявил собеседник "Коммерсанта" среди российских издателей, пожелавший остаться анонимным.

Экономическая правда