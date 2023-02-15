В прошлом году налоговая возместила НДС всего по 2/3 от общего количества запросов
В 2022 году Государственная налоговая служба возместила только 69% от запрашиваемого возмещения налога на добавленную стоимость.
Об этом говорится в исследовании Опендатабота.
"НДС – один из главных налогов страны и четверть доходов в госбюджет. Во время войны НДС с отечественных товаров, с учетом возмещения, составил 11% бюджета, НДС с импортных товаров — 15%", - говорится в сообщении.
В прошлом году НДС на импорт сократился в 1,5 раза в год. Это объясняется не только общим падением импорта из-за полномасштабной войны, но и с освобождением от НДС авто и генераторов.
Внутренний же НДС - на товары, произведенные в стране - почти не изменился до 2021 года.
В Опендатаботе подчеркнули, что важная функция НДС — стимулирование экспорта. Пока экспорт учитывается по ставке 0%, поэтому экспортеры, по итогам своей деятельности, имеют право получить возмещение уже уплаченного НДС государством.
В течение года войны предприниматели массово жалуются на заблокированные ГНС налоговые накладные и несвоевременное возмещение НДС.
Отмечается, что в 2021 году государство возмещало 91% обращений, а в год большого вторжения этот показатель сократился почти на четверть. За весь 2022 год Налоговая возместила всего 69% от заказов.