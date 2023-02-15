В прошлом году налоговая возместила НДС всего по 2/3 от общего количества запросов

В 2022 году Государственная налоговая служба возместила только 69% от запрашиваемого возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

"НДС – один из главных налогов страны и четверть доходов в госбюджет. Во время войны НДС с отечественных товаров, с учетом возмещения, составил 11% бюджета, НДС с импортных товаров — 15%", - говорится в сообщении.

В прошлом году НДС на импорт сократился в 1,5 раза в год. Это объясняется не только общим падением импорта из-за полномасштабной войны, но и с освобождением от НДС авто и генераторов.

Внутренний же НДС - на товары, произведенные в стране - почти не изменился до 2021 года.

В Опендатаботе подчеркнули, что важная функция НДС — стимулирование экспорта. Пока экспорт учитывается по ставке 0%, поэтому экспортеры, по итогам своей деятельности, имеют право получить возмещение уже уплаченного НДС государством.

В течение года войны предприниматели массово жалуются на заблокированные ГНС налоговые накладные и несвоевременное возмещение НДС.