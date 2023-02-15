НБУ в прошлом году обнаружил 4,5 тысячи фишинговых ресурсов: чаще всего маскировались под госвыплаты

Национальный банк в 2022 году обнаружил около 4,5 тысяч мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные сайты, что на порядок выше, чем в 2021 году.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает пресс-служба регулятора.

"Даже во время полномасштабной войны в Украине платежное мошенничество не исчезло. Напротив, в 2022 году мы наблюдали существенное увеличение его проявлений. Самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам. В 2022 году НБУ обнаружил около 45 , для сравнения – в 2021 году эта цифра была на порядок меньше", - отметил он.

По словам Шабана, основными авторами таких фишинговых сайтов в Украине спецслужбы РФ.

"Если до полномасштабного вторжения киберполиция фиксировала 15-20 тыс. обращений граждан по финансовому мошенничеству, то в 2022 году эта статистика значительно выросла", - добавил топ-менеджер Нацбанка.

Благодаря общей системе НБУ, Национальному координационному центру кибербезопасности при СНБО и "Киевстаре", момент от обнаружения таких сайтов до их блокирования имущества на государственном уровне составляет 15 минут.

"Мы находим такие ресурсы и вносим их в систему блокировки (...) Система позволяет обжаловать внесение ресурса в заблокированные, но за месяц работы мы никакой такой жалобы не получили", - отметил он.