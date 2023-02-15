Украинцы в январе меньше тратили на продукты и больше покупали лекарств – ПриватБанк

В январе 2023 года украинцы на 4% меньше оплачивали покупки картами в сети торговых терминалов ПриватБанк (по сравнению с последним месяцем 2022 года).

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, снижение объемов безналичных оплат в январе составляет 16% и обусловлено традиционным снижением покупательской активности после новогодних и рождественских праздников.

В то же время, по его словам, несмотря на новогодний период, бизнес активно подключался к сети кешлеса.

"В январе 2023 количество новых POS-терминалов в сети безналичных платежей ПриватБанка по сравнению с декабрем 2022 выросло вдвое - за первый месяц года бизнес подключил 4,4 тысяч новых торговых терминалов", - говорится в сообщении.

При этом после новогодних праздников украинцы меньше покупали продуктов питания - на 14% по сравнению с декабрем 2022 года.

Заметнее всего в январе уменьшились объемы оплат гаджетов и бытовой техники - на 31%, а расходы в сетях магазинов косметики и бытовой химии упали на 24%.