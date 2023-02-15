Все разделы
Укр / Рус

Украинцы в январе меньше тратили на продукты и больше покупали лекарств – ПриватБанк

Среда, 15 февраля 2023, 13:54 - Алексей Павлыш

В январе 2023 года украинцы на 4% меньше оплачивали покупки картами в сети торговых терминалов ПриватБанк (по сравнению с последним месяцем 2022 года).

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, снижение объемов безналичных оплат в январе составляет 16% и обусловлено традиционным снижением покупательской активности после новогодних и рождественских праздников.

В то же время, по его словам, несмотря на новогодний период, бизнес активно подключался к сети кешлеса.

"В январе 2023 количество новых POS-терминалов в сети безналичных платежей ПриватБанка по сравнению с декабрем 2022 выросло вдвое - за первый месяц года бизнес подключил 4,4 тысяч новых торговых терминалов", - говорится в сообщении.

При этом после новогодних праздников украинцы меньше покупали продуктов питания - на 14% по сравнению с декабрем 2022 года.

Заметнее всего в январе уменьшились объемы оплат гаджетов и бытовой техники - на 31%, а расходы в сетях магазинов косметики и бытовой химии упали на 24%.

Меньше, чем в декабре, в первый месяц года украинцы покупали топлива - на 19%, добавили в ПриватБанке.

В то же время в январе 2023 года украинцы больше покупали лекарств - на 1,5%. А расходы на кафе и рестораны в январе почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономическая правда

Приватбанк
Материалы по теме
Почти 97% клиентов ПриватБанка перешли на цифровые способы проведения платежей 14 февраля 2023, 16:30
Пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь от чешской организации 6 февраля 2023, 15:58
Коболев vs НАБУ – 1:0, несокрушимые Приватбанк и Ощадбанк: итоги недели для ГП 3 февраля 2023, 21:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте