Tesla изменила цены на свои авто в США в четвертый раз за два месяца

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Автопроизводитель Tesla изменил цены на одну версию каждого из своих седанов Model 3 и кроссоверов Model Y в США, что стало четвертой корректировкой цен с начала года. Об этом пишет Reuters. Так, Tesla повысила цену на кроссовер Model Y на 1 тыс долларов - до 58 990 долларов. Компания снизила цену на заднеприводный седан Model 3, свою самую дешевую модель, на 500 долларов - до 42 990 долларов. Оба автомобиля имеют право на получение федеральных налоговых льгот в размере $7,500. "В январе Tesla провела масштабное снижение цен на весь свой модельный ряд и на всех своих основных рынках. С тех пор компания корректирует цены в режиме онлайн с частотой, которая является необычной для отрасли", - напоминает агентство. После недавних изменений, версия Model Y, которая имеет более высокую максимальную скорость и более низкую подвеску, все еще стоит примерно на 16% дешевле, чем в начале января для американских клиентов.

Цены на две другие версии Model 3 и Model Y, продаваемые в США, во вторник не изменились.

Tesla повысила цену на Model Y Long Range в начале этого месяца на американском рынке после того, как правительство подняло верхний предел цены на кроссоверы, которые имеют право на льготы по налогу на прибыль.

В прошлом месяце генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что заказы на автомобили примерно вдвое превысили объемы производства компании в январе после первого раунда снижения цен.

Маск сказал, что высокий спрос побудил компанию сделать первое небольшое повышение цены на Model Y и что компания сосредоточится на цене, чтобы стимулировать спрос, поскольку экономика движется к тому, что, по его мнению, будет рецессией.

Глубокое снижение цен в январе вызвало протесты в Китае со стороны покупателей автомобилей Tesla, которые купили их раньше и потеряли возможность сэкономить.

Некоторые владельцы Tesla в США жаловались, что снижение цен также снизило стоимость перепродажи их автомобилей.

Нынешнее снижение цен Tesla произошло после почти двух лет, когда компания повышала цены, не успевая за спросом.

Экономическая правда