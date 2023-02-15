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Tesla изменила цены на свои авто в США в четвертый раз за два месяца

Среда, 15 февраля 2023, 13:17 - Алексей Павлыш

Автопроизводитель Tesla изменил цены на одну версию каждого из своих седанов Model 3 и кроссоверов Model Y в США, что стало четвертой корректировкой цен с начала года.

Об этом пишет Reuters.

Так, Tesla повысила цену на кроссовер Model Y на 1 тыс долларов - до 58 990 долларов. Компания снизила цену на заднеприводный седан Model 3, свою самую дешевую модель, на 500 долларов - до 42 990 долларов.

Оба автомобиля имеют право на получение федеральных налоговых льгот в размере $7,500.

"В январе Tesla провела масштабное снижение цен на весь свой модельный ряд и на всех своих основных рынках.

С тех пор компания корректирует цены в режиме онлайн с частотой, которая является необычной для отрасли", - напоминает агентство.

После недавних изменений, версия Model Y, которая имеет более высокую максимальную скорость и более низкую подвеску, все еще стоит примерно на 16% дешевле, чем в начале января для американских клиентов.

Цены на две другие версии Model 3 и Model Y, продаваемые в США, во вторник не изменились.

Tesla повысила цену на Model Y Long Range в начале этого месяца на американском рынке после того, как правительство подняло верхний предел цены на кроссоверы, которые имеют право на льготы по налогу на прибыль.

В прошлом месяце генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что заказы на автомобили примерно вдвое превысили объемы производства компании в январе после первого раунда снижения цен.

Маск сказал, что высокий спрос побудил компанию сделать первое небольшое повышение цены на Model Y и что компания сосредоточится на цене, чтобы стимулировать спрос, поскольку экономика движется к тому, что, по его мнению, будет рецессией.

Глубокое снижение цен в январе вызвало протесты в Китае со стороны покупателей автомобилей Tesla, которые купили их раньше и потеряли возможность сэкономить.

Некоторые владельцы Tesla в США жаловались, что снижение цен также снизило стоимость перепродажи их автомобилей.

Нынешнее снижение цен Tesla произошло после почти двух лет, когда компания повышала цены, не успевая за спросом.

Экономическая правда

Tesla авто США
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