Во втором полугодии 2023 года в мире может возникнуть дефицит нефтепродуктов - МЭА

Китай покроет почти половину роста спроса на нефть в этом году после смягчения ковидных ограничений, но сокращение производства ОПЕК+ может повлечь за собой дефицит нефтепродуктов во втором полугодии.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Reuters.

"Прогнозируется, что поставки с ОПЕК+ сократит находящуюся под давлением санкций Россией. Кажется, что мировое предложение нефти будет превышать спрос в первую половину 2023 года, но баланс может быстро измениться к дефициту, поскольку спрос возобновится, а добыча в России прекратится", - говорится в ежемесячном нефтяном отчете парижского агентства.

Международные санкции против России, направленные на то, чтобы лишить ее средств после того, как она вторглась в Украину, пока мало повлияли на ее экспорт нефти, который в январе снизился всего на 160 тыс баррелей в сутки по сравнению с довоенным уровнем.

Но добыча сократится примерно на 1 млн баррелей в сутки добычи до конца первого квартала после европейского запрета на морской импорт и международных санкций по ограничению цен, добавили в МЭА.

Напоминаем:

Введенный странами Большой семерки потолок цен на российскую нефть лишил РФ 8 млрд долларов поступлений в январе.