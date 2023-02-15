Украина в прошлом году нарастила импорт азотных удобрений из-за падения производства почти в пять раз

24 просмотра

По итогам 2022 года Украина произвела 1,13 млн тонн азотных удобрений - это в 4,6 раза меньше по сравнению с 5,2 млн тонн в 2021 году. Об этом сообщает Минагрополитики. По словам руководителя аналитического проекта "Инфоиндустрия" Дмитрия Гордейчука, до войны в Украине на постоянной основе работали три завода: "Ривнеазот", "Северодонецкое Объединение Азот" и черкасский "Азот". Также действовал Днепразот, но с некоторыми интервалами. Объем собственного производства превышал импорт, речь идет о более 70%. "Всего в 2021 году было импортировано 1,4 млн тонн азотных удобрений, тогда как общее производство, по данным Госкомстата, превысило 5,2 млн тонн", - отметил Гордейчук. Однако, по его словам, с началом войны работающими остались только два завода - "Ривнеазот" и черкасский "Азот". Только один месяц смог поработать "Северодонецкое Объединение Азот". "Конечно, такие изменения существенно изменили статистику в худшую сторону: в итоге всего за 2022 год удалось произвести лишь 1,13 млн тонн азотных удобрений и импортировано 4,3 млн тонн", - сказал руководитель аналитического проекта "Инфоиндустрия".

По его словам, до июля 2022-го украинские фермеры еще могли покупать удобрения по довоенным ценам и это не было так дорого как в ЕС.

"Цены в той же Польше на отдельные удобрения были выше вплоть до Нового года. После июля начала стремительно расти в цене селитра. Фактически за три месяца она выросла с 27 000 грн/тонну до 37 000 грн/тонну, что создало критическую ситуацию для украинского фермера.

Классически аграрии пользуются соотношением, когда стоимость тонны селитры не должно стоить больше чем 2,5 тонны пшеницы, относительно карбамида - то это 3,0-3,5 тонны кукурузы. В 2022 году эти показатели были в два, даже в три раза превышены", - говорится в сообщении.

На сегодня точные расходы современного украинского агрария трудно посчитать, однако если взять 1 га кукурузы, то на него нужно потратить ориентировочно 8-9 тыс грн.

Речь идет только о базовом азоте, а еще нужна подкормка, топливо для внесения, которое также подорожало. Поэтому финальная сумма конечно является "непривлекательной" для агрария", - добавили в Минагрополитики.

"Очень многое зависит от климатических условий, ведь удобрения работают как комплексное питание и основное это погодные условия. Но если аграрий будет вносить меньше удобрений на 30% и более, тогда падение урожая может быть двукратным. Поэтому поддержка международных партнеров в этом вопросе для нас очень важна", - резюмировал первый заместитель министра Тарас Высоцкий.

Экономическая правда