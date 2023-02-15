Курс валют на 15 февраля: валюта в кассах банков несколько подешевела

В среду, 15 февраля, наличная гривня укрепилась по отношению к доллару и евро в кассах банков, курсы в обменниках стабильны.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:45 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,55 – 39,92 грн, а во вторник, 14 февраля, колебался на уровне 39,7 – 39,89 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,38 - 42,58 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,34 – 42,59 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,6 – 40,05 грн (курс на 14 февраля – 39,7 – 40,1 грн);

Евро – 42,05 – 42,8 грн (курс на 14 февраля – 42,15 – 42,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,2 – 39,7 грн;

Ощадбанк – 39,65 – 40,45 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 40,1 грн;

Райффайзен – 39,3 – 40,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.