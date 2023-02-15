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Украина официально призвала ООН и Турцию повлиять на блокирование Россией "зерновой инициативы"

Среда, 15 февраля 2023, 11:39 - Анастасия Жарикова

Украина призывает ООН и Турцию потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе черноморского зернового коридора и использования продовольствия в качестве оружия.

Об этом говорится в совместном заявлении вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Украина глубоко обеспокоена деструктивными действиями Российской Федерации, которые приводят к задержке работы зернового коридора по Черному морю и подрывают Черноморскую зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки", - говорится в заявлении.

Чиновники напомнили, что россияне в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в и из украинских портов.

В частности, российские инспекторы сознательно замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования. Каждый день из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины", - добавили министры.

Такая деструктивная политика России привела к системному снижению грузооборота в рамках "зерновой инициативы" - только за последние три месяца мир недополучил 10 млн. тонн украинского продовольствия. Более того, эта негативная тенденция набирает обороты.

Из-за затягивания инспекций со стороны России в Босфоре уже образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там больше месяца. Таким образом, под угрозой оказалась продовольственная безопасность стран, зависящих от украинской агропродукции.

"Прежде всего, из-за действий России продовольствие недополучают страны Глобального Юга, в частности Африки и Азии", - отметили в заявлении.

Более того, разрушая портовую инфраструктуру Украины, Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов.

Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят. Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины", - отметили руководители Минразвития и МИД.

"Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирование торгового судоходства к украинским портам Черного моря", - резюжмировали Кубраков и Кулеба.

Экономическая правда

ООН Турция Россия зепно
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