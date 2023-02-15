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Энергосистема уже четвертый день подряд работает без дефицита – "Укрэнерго"

Среда, 15 февраля 2023, 11:32 - Алексей Павлыш

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и на среду пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Как отметили в госкомпании, выведен в аварийный ремонт энергоблок на одной из электростанций. В то же время включен в работу после ремонта один из энергоблоков на другой электростанции.

"Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов. Благодаря благоприятной погоде растет генерация из возобновляемых источников энергии. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на среду не доводились.

В то же время, предупредили в "Укрэнерго", при росте потребления возможно применение отключений.

"Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком в Сумской и Житомирской областях. Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля. Это связано с изменением привычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников, что будет влиять на результаты измерений.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования", - добавили в госкомании.

При этом энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения от 14 ракетных и 17 дроновых волн атак россиян.

Также непрерывно продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех поврежденных объектах магистральных сетей компании для устранения сетевых ограничений, передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям и повышения надежности питания.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика война
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