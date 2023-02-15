Энергосистема уже четвертый день подряд работает без дефицита – "Укрэнерго"

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и на среду пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Как отметили в госкомпании, выведен в аварийный ремонт энергоблок на одной из электростанций. В то же время включен в работу после ремонта один из энергоблоков на другой электростанции.

"Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов. Благодаря благоприятной погоде растет генерация из возобновляемых источников энергии. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на среду не доводились.

В то же время, предупредили в "Укрэнерго", при росте потребления возможно применение отключений.

"Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком в Сумской и Житомирской областях. Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля. Это связано с изменением привычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников, что будет влиять на результаты измерений.