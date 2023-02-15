Энергосистема уже четвертый день подряд работает без дефицита – "Укрэнерго"
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и на среду пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
Как отметили в госкомпании, выведен в аварийный ремонт энергоблок на одной из электростанций. В то же время включен в работу после ремонта один из энергоблоков на другой электростанции.
"Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов. Благодаря благоприятной погоде растет генерация из возобновляемых источников энергии. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии", - говорится в сообщении.
Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на среду не доводились.
В то же время, предупредили в "Укрэнерго", при росте потребления возможно применение отключений.
"Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком в Сумской и Житомирской областях. Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля. Это связано с изменением привычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников, что будет влиять на результаты измерений.
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования", - добавили в госкомании.
При этом энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения от 14 ракетных и 17 дроновых волн атак россиян.
Также непрерывно продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех поврежденных объектах магистральных сетей компании для устранения сетевых ограничений, передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям и повышения надежности питания.
Экономическая правда