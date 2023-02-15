Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США

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Цены на нефть продолжили потери в среду, поскольку гораздо больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США и ожидания дальнейшего повышения ставок вызвали беспокойство по поводу перспективы снижения спроса на топливо и рецессии. Об этом пишет Reuters. Как изменились цены Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,08 цента, или на 1,3%, до 84,48 доллара за баррель к 07:29 по Гринвичу. А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,14 цента, или на 1,4%, до 77,93 доллара. Причины изменения цен Запасы нефти в США выросли примерно на 10,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 10 февраля, согласно рыночным источникам Reuters, ссылающимся на данные Американского института нефти.

Этот прирост оказался намного больше, чем 1,2 млн баррелей, которые ожидали девять аналитиков, опрошенных Reuters, что потенциально указывает на падение спроса на топливо.

По данным источников, говоривших на условиях анонимности, запасы бензина выросли примерно на 846 000 баррелей, а запасы дистиллятов - примерно на 1,7 миллиона баррелей.

"Данные API оказывают все большее давление на рынок нефти, поскольку это будет восьмая неделя роста запасов... Вялый спрос на американском рынке продолжит снижать цены на нефть в ближайшей перспективе", - считают аналитики Haitong Futures.

Между тем, представитель Федеральной резервной системы заявил во вторник, что центральный банк США должен будет продолжать постепенно повышать процентные ставки для преодоления инфляции после того, как данные показали, что потребительские цены в США ускорились в январе.

"Теперь мы ожидаем, что FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) продолжит ужесточение монетарной политики во втором квартале и ожидаем повышения ставок на 25 б.п. (базисных пунктов) на майском и июньском заседаниях FOMC, в дополнение к мартовскому повышению, которое мы уже ожидали", - отмечают аналитики ANZ.

На цены на нефть также повлияло заявление Министерства энергетики США о продаже 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва, который уже находится на самом низком уровне за последние четыре десятилетия.

Экономическая правда