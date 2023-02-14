Европарламент одобрил запрет авто с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
Депутаты Европарламента проголосовали за постепенный отказ от автомобилей внутреннего сгорания на пассажирском транспорте с 2035 года.
Об этом сообщает сайт Европарламента, пишет "Европейская правда".
Решение было принято с небольшим перевесом: 340 голосов "за" и 279 - против.
Новые автомобили и микроавтобусы не будут иметь разрешения на выбросы с 2035 года. Другими словами, с 2035 года регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС будет запрещена.
Депутаты Европарламента одобрили соглашение, достигнутое с Советом ЕС в октябре прошлого года по пересмотренным стандартам выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и микроавтобусов в соответствии с растущими климатическими амбициями ЕС.
Новое законодательство устанавливает путь к нулевым выбросам CO2 для новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2035 году (цель для всего автопарка ЕС - сократить выбросы CO2 от новых автомобилей и микроавтобусов на 100% по сравнению с 2021 годом). Промежуточные цели сокращения выбросов к 2030 году установлены на уровне 55% для легковых автомобилей и 50% для фургонов.
К 2025 году Комиссия представит методологию оценки и отчетности по выбросам CO2 в течение полного жизненного цикла легковых автомобилей и микроавтобусов, продаваемых на рынке ЕС, вместе с законодательными предложениями.
До декабря 2026 года Комиссия проведет мониторинг разрыва между предельными значениями выбросов и реальными данными о потреблении топлива и энергии, подготовит отчет о методологии корректировки удельных выбросов CO2 для производителей и предложит соответствующие дальнейшие меры.
Производители, ответственные за небольшие объемы производства за календарный год (от 1 000 до 10 000 новых легковых автомобилей или от 1 000 до 22 000 новых микроавтобусов), могут получить отсрочку до конца 2035 года (те, кто регистрирует менее 1000 новых транспортных средств в год, по-прежнему освобождаются от требований).