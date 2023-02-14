Европарламент одобрил запрет авто с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года

Депутаты Европарламента проголосовали за постепенный отказ от автомобилей внутреннего сгорания на пассажирском транспорте с 2035 года.

Об этом сообщает сайт Европарламента, пишет "Европейская правда".

Решение было принято с небольшим перевесом: 340 голосов "за" и 279 - против.

Новые автомобили и микроавтобусы не будут иметь разрешения на выбросы с 2035 года. Другими словами, с 2035 года регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС будет запрещена.

Депутаты Европарламента одобрили соглашение, достигнутое с Советом ЕС в октябре прошлого года по пересмотренным стандартам выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и микроавтобусов в соответствии с растущими климатическими амбициями ЕС.

Новое законодательство устанавливает путь к нулевым выбросам CO2 для новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2035 году (цель для всего автопарка ЕС - сократить выбросы CO2 от новых автомобилей и микроавтобусов на 100% по сравнению с 2021 годом). Промежуточные цели сокращения выбросов к 2030 году установлены на уровне 55% для легковых автомобилей и 50% для фургонов.

К 2025 году Комиссия представит методологию оценки и отчетности по выбросам CO2 в течение полного жизненного цикла легковых автомобилей и микроавтобусов, продаваемых на рынке ЕС, вместе с законодательными предложениями.