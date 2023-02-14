Почти 97% клиентов ПриватБанка перешли на цифровые способы проведения платежей

Клиенты государственного ПриватБанка платят почти 97% платежей через цифровые каналы и только 3% в отделениях.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По итогам 2022 года почти 97% клиентов ПриватБанка платили коммунальные и другие платежи онлайн через цифровые каналы", - говорится в сообщении.

70% клиентов в прошлом году обычно производили платежи в смартфоне и мобильном приложении Приват24, еще 18,5% клиентов в веб-версии Приват24.

С помощью терминалов самообслуживания ПриватБанка производят платежи 3,7% клиентов, более 3% пользуются сервисом регулярных платежей, 2% – другими цифровыми сервисами.

"В отделениях ПриватБанка, по данным статистики 2022 года, платежи осуществляют только 3,3% клиентов", - добавили в банке.

В целом за 2022 год клиенты банка осуществили через него более 670 млн. коммунальных и других платежей на общую сумму свыше 560 млрд. грн.