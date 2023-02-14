В НБУ сделали прогноз по расходам украинских мигрантов за границей в этом году

В Нацбанке ожидают, что расходы украинских мигрантов за 2023 год составят 24 млрд долл.

Об этом в интервью ЭП рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"Во второй половине 2022 года такие расходы украинцев составляли в среднем 2 миллиарда долларов в месяц. Учитывая немного меньшие объемы в начале года, в целом за год эта сумма составляла около 20 миллиардов долларов.

На 2023 год, учитывая, что мы не ожидаем стремительного возвращения мигрантов домой, мы оцениваем, что украинцы продолжат тратить там по 2 миллиарда долларов в месяц, то есть за 2023 год будет 24 миллиарда долларов", - рассказал Николайчук.

Читайте больше: Когда НБУ откажется от фиксированного курса и как футбол влияет на валютный рынок. Интервью с заместителем председателя Напомним: В Национальном банке ожидают, что в 2023 году продолжится чистый выезд украинцев за границу, и только в следующем году в страну вернется больше людей, чем выедет.

Экономическая правда