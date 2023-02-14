В НБУ не исключают, что откажутся от фиксированного курса до конца войны

Режим фиксированного обменного курса пока продолжает играть важную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, в НБУ будут возвращаться к плавающему обменному курсу, как только для этого будут предпосылки.

Об этом в интервью ЭП заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

"Сейчас режим фиксированного обменного курса актуален и продолжает играть важную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, учитывая существенный разрыв между спросом и предложением на валютном рынке.

В декабре и январе мы продавали по 3 миллиарда долларов в месяц. В то же время получение международной помощи позволяет нам не только компенсировать эти расходы, но и наращивать резервы - до 29,9 миллиарда долларов", - ответил Николайчук на вопрос, при каких условиях Нацбанк вернется к традиционным механизмам монетарной политики и сможет отказаться от фиксированного курса.

"Мы всегда говорили, что фиксация обменного курса - это временное решение. Мы остаемся сторонниками плавающего обменного курса, понятно, что в текущих условиях - "управляемо плавающего", и будем возвращаться к этому режиму, как только для этого будут предпосылки", - добавил он.

По его словам, важнейшая предпосылка - появление альтернативного фиксированному курсу номинального якоря для экономики.

"В условиях инфляционного таргетирования это показатель инфляции. Также важно, чтобы валютный рынок был менее чувствительным к ситуативным факторам. На это направлены усилия по связыванию навеса ликвидности в виде текущих счетов физических лиц, о которых мы уже говорили.