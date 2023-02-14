Курс валют на 14 февраля: на "черном рынке" подорожал евро, курсы в банках стабильны

Во вторник, 14 февраля, наличная гривня на "черном рынке" укрепилась по отношению к доллару, однако ослабла против евро на "черном", курсы в кассах банков не изменились.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,83 - 39,98 грн, а в понедельник, 13 февраля, колебался на уровне 39,83 - 40,0 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,39 - 42,56 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 42,39 – 42,44 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,7 – 40,1 грн (курс на 13 февраля – 39,7 – 40,1 грн);

Евро – 42,15 – 42,85 грн (курс на 13 февраля – 42,15 – 42,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,25 – 39,75 грн;

Ощадбанк – 39,7 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,7 – 40,2 грн;

Райффайзен – 39,3 – 40,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.