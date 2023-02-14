ФГИ выставил на приватизацию бывший завод дозиметров в Белой Церкви

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Фонд госимущества подготовил к приватизации "Белоцерковский завод "Эталон", который изготавливал дозиметры и навигационное оборудование. Стартовая цена - 35 млн грн при общей площади имущества 12 166 м².

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Дата аукциона - 10 марта.

"Эталон" находится в 80 км от Киева и в 120 от Борисполя, что открывает широкие возможности для перевозок. В самой местности расположения завода находятся другие технические предприятия. Завод нуждается в косметическом ремонте.

"Эталон" занимает площадь в 12 166 м² на 3 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на балансе предприятия находятся: административные помещения, гаражи для легковых и грузовых автомобилей, склады, закрытая мойка для автомобилей, автозаправка и проходные.

Здесь также есть транспортные средства: ЗИЛ 13081 (седельный тягач), прицеп ОДАЗ-93571 (платформа), экскаватор ЭО 2621В и автопогрузчик Р 4045.