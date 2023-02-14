ФГИ выставил на приватизацию бывший завод дозиметров в Белой Церкви
Фонд госимущества подготовил к приватизации "Белоцерковский завод "Эталон", который изготавливал дозиметры и навигационное оборудование. Стартовая цена - 35 млн грн при общей площади имущества 12 166 м².
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Дата аукциона - 10 марта.
"Эталон" находится в 80 км от Киева и в 120 от Борисполя, что открывает широкие возможности для перевозок. В самой местности расположения завода находятся другие технические предприятия. Завод нуждается в косметическом ремонте.
"Эталон" занимает площадь в 12 166 м² на 3 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на балансе предприятия находятся: административные помещения, гаражи для легковых и грузовых автомобилей, склады, закрытая мойка для автомобилей, автозаправка и проходные.
Здесь также есть транспортные средства: ЗИЛ 13081 (седельный тягач), прицеп ОДАЗ-93571 (платформа), экскаватор ЭО 2621В и автопогрузчик Р 4045.
Среди условий приватизации "Эталона" - погашение долгов предприятия (11,9 млн грн) и недопущение увольнения работников (11) в течение полугода.
Прием заявок продолжается до 9 марта, 20:00.
Регистрация на участие в аукционе - по ссылке.
Экономическая правда