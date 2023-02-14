"Гривня - скорее благо, чем недостаток": НБУ о переходе Украины на евро

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук считает, что для Украины лучше иметь собственную валюту и автономную монетарную политику, чем спешить с переходом на евро.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью ЭП.

Он считает, что даже после интеграции с ЕС Украина длительное время не будет готова к переходу с гривны на евро.

"Страны Южной Европы, которые вошли в Еврозону, прежде всего Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере. Если их сравнивать со странами, которые оставили собственные валюты, в частности с Чехией и Польшей, то выбор будет явно в пользу последних", - объясняет Николайчук.

Эти страны, рассказывает он, еще 10-15 лет назад имели планы войти в Еврозону, но пока это обязательство является вопросом долгосрочной перспективы, и пока они не делают конкретных шагов для введения евро.

"Для нашей страны иметь собственную валюту, автономную монетарную политику - это скорее благо, чем недостаток", - подчеркнул заместитель председателя НБУ, отметив, что после 2014 года в Украине произошел значительный прогресс в институциональной способности центрального банка. "Поэтому, мне кажется, не стоит спешить в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики".

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