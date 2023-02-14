Нефть дешевеет на фоне публикации данных о запасах в США

Цены на нефть упали во вторник после того, как правительство США заявило, что выделит больше нефти из своего стратегического нефтяного резерва, как того требуют законодатели, вопреки ожиданиям некоторых трейдеров.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 43 цента, или на 0,5%, до $86,18 за баррель по состоянию на 07:30 по Гринвичу, а фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 71 цент, или на 0,89%, до $79,43 за баррель.

Причины снижения цен

После завершения предыдущей сессии Министерство энергетики США заявило, что продаст 26 миллионов баррелей нефти из SPR, что, вероятно, приведет к снижению запасов до самого низкого уровня с 1983 года.

"Энерготрейдеры ожидали услышать новости о пополнении SPR, а не о том, что они не будут использовать его для дополнительных поставок", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.