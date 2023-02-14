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В Херсонской области возобновили движение поездов после повреждения железной дороги обстрелами

Вторник, 14 февраля 2023, 10:32 - Анастасия Жарикова

В Херсонской области завершили работы по восстановлению железнодорожного полотна после российского обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Работы по восстановлению железнодорожного полотна после обстрелов в Херсонской области завершены", - говорится в сообщении.

Движение поездов по графику возобновляется со вторника.

Напоминаем:

В результате российских обстрелов в понедельник в Херсонской области было повреждено железнодорожное полотно, для пассажиров поездов между Киевом и Херсоном дополнительно организуют автобус.

Укрзализныця война
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