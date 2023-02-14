В Херсонской области возобновили движение поездов после повреждения железной дороги обстрелами
Вторник, 14 февраля 2023, 10:32 -
В Херсонской области завершили работы по восстановлению железнодорожного полотна после российского обстрела.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Работы по восстановлению железнодорожного полотна после обстрелов в Херсонской области завершены", - говорится в сообщении.
Движение поездов по графику возобновляется со вторника.
Напоминаем:
В результате российских обстрелов в понедельник в Херсонской области было повреждено железнодорожное полотно, для пассажиров поездов между Киевом и Херсоном дополнительно организуют автобус.