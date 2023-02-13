"Зерновая инициатива": Украина увеличит грузоподъемность судов из-за саботажа проверок россиянами

В рамках зерновой инициативы Украина увеличивает тоннажность судов для увеличения объема экспорта продовольствия в условиях саботажа проверок судов россиянами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

За прошедшую неделю 25 судов экспортировали 1,1 млн тонн агропродукции в страны Африки, и по сравнению с предыдущей неделей объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн.

В то же время, отмечают в министерстве, продолжает снижаться показатель захода новых судов под загрузку. На прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов, на позапрошлой - 25 судов.причина заключается в саботаже необходимых для прохождения судов проверок со стороны россиян в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

"Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под различными необоснованными, а иногда абсурдными предлогами. В связи с этим в очереди на инспекцию СКЦ, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 - направляются в украинские порты за агропродукцией", - рассказали в МИУ.

Сейчас в портах Большой Одессы находятся 18 судов, на которые загружают 584,5 тысячи тонн продовольствия. По "зерновому коридору" после инспекции движется только одно судно.

"Для того, чтобы увеличить объем экспорта в текущих условиях и уменьшить время простоя, будет увеличено тоннажность судов, участвующих в Инициативе. В частности, для зерновых - с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла - с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Учитывая то, что среднее количество инспекций входящего флота составляет 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца.