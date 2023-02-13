В некоторых районах столицы возможны отключения света: причина

Несмотря на отсутствие дефицита мощности в энергосистеме в некоторых районах Киева могут применяться локальные отключения света по графикам из-за повреждения сетей для передачи электроэнергии.

Об этом рассказал генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Он напомнил, что оператор системы передачи, Укрэнерго, уже несколько дней не формирует лимиты для регионов, что означает отсутствие плановых отключений света.

Как ранее сообщалось, отсутствие дефицита в энергосистеме объясняется включением дополнительных энергоблоков на нескольких теплоэлектростанциях (ТЭС) после ремонтов, что позволило полностью покрывать потребление.

"Конечно, это не означает, что система восстановлена настолько, чтобы работать бесперебойно. Поэтому в некоторых районах Киева, в частности в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского, есть дефицит пропускной способности сетей", - добавил Коваленко.

Так, сети Укрэнерго, поврежденные из-за обстрелов, пока не могут передавать достаточные объемы электроэнергии, чтобы обеспечить всех светом всех жителей столицы. Поэтому в этих районах города могут применяться "локальные отключения по графикам".