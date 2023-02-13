БЭБ разоблачило уклонение от уплаты 244 млн таможенных платежей: компания связана с экснардепом Деркачем
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020-2022 годах.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что должностные лица компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепроводу в период с 2020 по 2022 год. Это привело к возникновению обязательств уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.
Действия должностных лиц финансового гаранта, в свою очередь, привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Следовательно, фингарант не выполнил обязательств по обеспечению уплаты таможенных платежей – это нанесло государственному бюджету ущерб на сумму более 244 млн грн.
В рамках досудебного расследования было установлено, что бенефициарными собственниками финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату беглецу, который в начале года был лишен гражданства Украины. По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет об экснардепе Андрее Деркаче.
Во время обысков правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.
При обыске помещений Энергетической таможни Государственной таможенной службы были изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение изменения таможенного режима.
Напоминаем:
Экс-нардеп Деркач, по данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу захватить страну. В настоящее время он находится в розыске.
В США считают, что Деркач больше 10 лет был активным российским агентом и еще в 2020 году ввели против него персональные санкции.
Указом президента Владимира Зеленского в начале января Андрей Деркач был лишен гражданства Украины.