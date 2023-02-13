БЭБ разоблачило уклонение от уплаты 244 млн таможенных платежей: компания связана с экснардепом Деркачем

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020-2022 годах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепроводу в период с 2020 по 2022 год. Это привело к возникновению обязательств уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.

Действия должностных лиц финансового гаранта, в свою очередь, привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Следовательно, фингарант не выполнил обязательств по обеспечению уплаты таможенных платежей – это нанесло государственному бюджету ущерб на сумму более 244 млн грн.

В рамках досудебного расследования было установлено, что бенефициарными собственниками финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату беглецу, который в начале года был лишен гражданства Украины. По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет об экснардепе Андрее Деркаче.

Во время обысков правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.

При обыске помещений Энергетической таможни Государственной таможенной службы были изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение изменения таможенного режима.