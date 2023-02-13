Программа "єРобота": украинцы с начала года подали более 700 заявок на гранты для малого бизнеса

В феврале на получение микрогранта на начало или развитие бизнеса по программе "Собственное дело" подали заявки 767 украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первая волна подачи заявлений на получение микрогрантов для начала или развития своего бизнеса стартовала в этом году 1 февраля. На сегодняшний день заявления на микрогранты от государства подали 767 украинцев. В общей сложности они попросили микрогрантов на 176 млн грн", – рассказала чиновница.

Заявители, которые пройдут проверку кредитной истории, собеседование в Центре занятости и реалистичности бизнес-плана, получат микрогранты до 250 тыс. грн.

Бережная напомнила, что в прошлом году по программе было подано более 16 тысяч заявлений и более 3300 заявителей получили микрогранты на общую сумму 777 млн грн.

"В этом году правительство планирует выдать более 7000 микрогрантов, в бюджете на это предусмотрено 1,8 млрд грн. В 2023 году будет проведено 20 волн подачи заявок. Сегодня, 13 февраля, началась уже вторая волна. Отмечу, что получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности", – добавила чиновник.

Экономическая правда