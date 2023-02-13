НБУ отменил часть валютных ограничений для страховых компаний

НБУ ослабил валютные ограничения для страховых компаний, касающиеся платы страховых платежей по договорам перестрахования, заключенным с перестраховщиками-нерезидентами.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 14 февраля страховщики, страховые и перестраховые брокеры смогут осуществлять платежи по соответствующим договорам без ограничений по дате заключения таких договоров при выполнении ряда условий.

В целях упрощения процедуры проведения платежей по перестрахованию за границу Нацбанк создает Перечень страховщиков и устанавливает порядок принятия решения по включению и исключению страховщика из соответствующего перечня, а также основания для оставления обращения без рассмотрения.

Для включения в Перечень страховщиков необходимо послать соответствующее обращение в НБУ. В то же время регулятор отменяет требование о необходимости предоставления страховщиком обслуживающему банку индивидуального решения НБУ относительно разрешения на проведение валютных операций.

В список страховщиков будут включать при соблюдении ряда условий:

отсутствия в течение года до представления обращения и в течение периода пребывания в Перечне применяемых к страховщику мер воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга;

соответствия требованиям по прозрачности структуры собственности, соблюдению нормативов платежеспособности, достаточности капитала и рисковости операций, соблюдению требований по деловой репутации страховщика, его владельцев существенного участия и руководителей.

Рейтинг финансовой устойчивости перестраховщика-нерезидента, с которым осуществляется операция перестрахования, должен соответствовать уровню не ниже "A3" (Moody's Investors Service), "A-" (Standard & Poor's), "A-" (Fitch Ratings), "A- (A.M. Best).