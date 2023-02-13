Дубай снова планирует запустить летающее такси, на этот раз – до 2026 года

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Власти ОАЭ объявили о возобновлении программы летающих такси в Дубае, теперь их планируют запустить до 2026 года: планируют оборудовать две стартовые площадки для летающих такси рядом с самым загруженным международным аэропортом мира. Об этом пишет AP. "С 2017 года Дубай обещает запустить летающие такси - в городе, где уже есть самый высокий в мире небоскреб и другие архитектурные чудеса. Эти обещания были озвучены рядом различных должностных лиц и компаний, большинство из которых были приурочены к ежегодному Всемирному правительственному саммиту в Дубае, который в этом году начался в понедельник", - пишет агентство. Накануне о возобновлении программы объявил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в Twitter. Цены на аэротакси "будут в диапазоне цен на [поездки на] лимузинах в Дубае, возможно, немного выше", - сказал государственной радиостанции Dubai Eye сотрудник Управления дорог и транспорта Дубаи Ахмед Бахрозян. Управление описывает тарифы на аэротакси "по крайней мере на 30% выше, чем тарифы на [обычное] такси". Минимальная стоимость проезда в такси составляет около $3,25, а за километр пути взимается $0,5, отмечает AP. При этом партнером программы станет американская венчурная авиационная компания Joby Aviation со штаб-квартирой в Калифорнии, а не китайские EHang 184 и XPeng X2 или немецкая Volocopter, как сообщалось ранее.

Разработки Joby Aviation были представлены на Всемирном правительственном саммите в Дубае 13 февраля, пишет AP.

"Мы рады этой возможности и активно изучаем ее", - сказал представитель компании Оливер Уокер-Джонс. При этом Бахрозян отметил, что контракт еще не подписан ни с одним из партнеров.

Прототип Joby Aviation может пролететь более 240 км без подзарядки - это позволит ему добраться от стартовой точки до Абу-Даби и других районов страны. Взлетает и приземляется аэротакси вертикально, его максимальная скорость - 320 км/ч.

Среди основных акционеров Joby Avation - Intel Corp. и авиакомпания Delta Air Lines.

Аэропорт Дубая - самый загруженный международный аэропорт в мире, отмечает AP. Запуск аэротакси уменьшит ежедневные пробки в городе, которые только усиливаются с ростом численности населения (сейчас в эмирате проживает около 3,5 млн человек).

В час пик по улице Шейха Зайда курсирует более 1,8 млн зарегистрированных в Дубае автомобилей, не считая машин из шести других эмиратов, добавляет агентство.

Кроме этого, инициативу запустить аэротакси подогревает стремление местных властей отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей, поскольку в этом году в ОАЭ пройдут переговоры с ООН по климату COP28, отмечает AP. Дубай ожидает, что к 2030 году четверть всех автомобилей на дорогах страны будут беспилотными.

Экономическая правда