В Украину впервые импортировали дизель из США
В начале февраля в Украину поступила первая партия дизтоплива американского производства – это первый случай импорта нефтепродуктов из США.
Об этом сообщает enkorr.
Как отметили в компании-импортере "Укрпалетсистем" (UPG), производителем нефтепродуктов является Marathon Petroleum Company.
"Танкер дедвейтом 100 тыс. т был принят в порту Гамбурга, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 тыс. т и везем на терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину", – рассказали в UPG.
В компании не раскрывают коммерческие детали, но молвят о перспективности продолжения данной работы.
"Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования", — заявили в компании.
Дизжига уже поступило на заправочные станции сети UPG.
Напоминаем:
В последний раз стоимость горючего на украинских АЗС росла еще в конце декабря 2022 года. С этого времени наблюдается медленное, но стабильное снижение цен на основные виды топлива.