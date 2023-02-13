В Украину впервые импортировали дизель из США

В начале февраля в Украину поступила первая партия дизтоплива американского производства – это первый случай импорта нефтепродуктов из США.

Об этом сообщает enkorr.

Как отметили в компании-импортере "Укрпалетсистем" (UPG), производителем нефтепродуктов является Marathon Petroleum Company.

"Танкер дедвейтом 100 тыс. т был принят в порту Гамбурга, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 тыс. т и везем на терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину", – рассказали в UPG.

В компании не раскрывают коммерческие детали, но молвят о перспективности продолжения данной работы.

"Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования", — заявили в компании.

Дизжига уже поступило на заправочные станции сети UPG.