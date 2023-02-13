Поставщик Apple в Индии планирует удвоить штат сотрудников

Поставщик Apple - финская компания Salcomp - планирует удвоить свою рабочую силу в Индии до 25 тысяч человек в течение следующих трех лет, имея целью достичь годового дохода в стране не менее $2-3 млрд к 2025 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на топ-менеджера компании.

"Эти планы появились в то время, когда Apple переносит производство из Китая после строгих карантинных мер и ограничений, связанных с COVID, а также с ростом торговой и геополитической напряженности между Пекином и Вашингтоном", - пишет агентство.

"Вся цепочка поставок сейчас ищет альтернативу. И Индия готова стать одной из лучших альтернатив", - заявил управляющий директор Salcomp Manufacturing India Сасикумар Гендхам.

"Всем известно, что в течение последних нескольких десятилетий весь мир зависел от одной страны (Китая), и пришло время для настоящей диверсификации и декластеризации", - добавил он.

Apple сделала большую ставку на Индию, поскольку начала собирать iPhone в стране в 2017 году через Wistron, а позже Foxconn, в соответствии со стремлением индийского правительства развивать местное производство.

Гендхам сказал Reuters, что Salcomp будет играть "значительную роль" в цепочке поставок Apple.