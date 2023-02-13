Поставщик Apple в Индии планирует удвоить штат сотрудников
Поставщик Apple - финская компания Salcomp - планирует удвоить свою рабочую силу в Индии до 25 тысяч человек в течение следующих трех лет, имея целью достичь годового дохода в стране не менее $2-3 млрд к 2025 году.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на топ-менеджера компании.
"Эти планы появились в то время, когда Apple переносит производство из Китая после строгих карантинных мер и ограничений, связанных с COVID, а также с ростом торговой и геополитической напряженности между Пекином и Вашингтоном", - пишет агентство.
"Вся цепочка поставок сейчас ищет альтернативу. И Индия готова стать одной из лучших альтернатив", - заявил управляющий директор Salcomp Manufacturing India Сасикумар Гендхам.
"Всем известно, что в течение последних нескольких десятилетий весь мир зависел от одной страны (Китая), и пришло время для настоящей диверсификации и декластеризации", - добавил он.
Apple сделала большую ставку на Индию, поскольку начала собирать iPhone в стране в 2017 году через Wistron, а позже Foxconn, в соответствии со стремлением индийского правительства развивать местное производство.
Гендхам сказал Reuters, что Salcomp будет играть "значительную роль" в цепочке поставок Apple.
Сейчас в Salcomp работает около 12 000 работников на заводе в Ченнае, где она производит преимущественно зарядные устройства, а также другие детали для смартфонов.
Компания начала работу в Ченнае в 2020 году, достигнув соглашения годом ранее о приобретении завода, который ранее принадлежал финскому производителю телекоммуникационного оборудования Nokia.
Гендхам сказал, что ожидает, что к 2025 году индийский бизнес будет генерировать не менее $2-3 миллиардов дохода с менее чем 40 миллиардов рупий ($484 миллиона) сейчас.
Foxconn также планирует вчетверо увеличить количество работников на своем заводе по производству iPhone в Индии в течение двух лет, сообщало агентство Reuters ранее.
В прошлом году аналитики J.P.Morgan подсчитали, что к 2025 году четверть всей продукции Apple будет производиться за пределами Китая, тогда как сейчас эта доля составляет 5%. Apple хочет, чтобы на Индию приходилось до 25% ее производства с примерно 5-7% сейчас, заявил в январе министр торговли Индии.
Экономическая правда