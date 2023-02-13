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Укр / Рус

В Вологодской области России горел газопровод

Понедельник, 13 февраля 2023, 14:21 - Анастасия Жарикова

Утром в понедельник, 13 февраля, на газопроводе в Нюксенском районе Вологодской области вспыхнул газопровод.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Наблюдалось факельное горение. Участок перекрыли, горение было локализовано и прекратилось", - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавших от пожара нет.

Глава Нюксенского района Игорь Чугреев уточнил, что речь идет о участке газопровода Ухта – Торжок. Этот газопровод транзитный, в Вологодской области к нему нет подключений.

Напоминаем:

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области России 7 февраля произошло крупное возгорание.

Россия газопровод Газпром
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