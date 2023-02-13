В Вологодской области России горел газопровод
Понедельник, 13 февраля 2023, 14:21 -
Утром в понедельник, 13 февраля, на газопроводе в Нюксенском районе Вологодской области вспыхнул газопровод.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Наблюдалось факельное горение. Участок перекрыли, горение было локализовано и прекратилось", - говорится в сообщении МЧС.
Пострадавших от пожара нет.
Глава Нюксенского района Игорь Чугреев уточнил, что речь идет о участке газопровода Ухта – Торжок. Этот газопровод транзитный, в Вологодской области к нему нет подключений.
Напоминаем:
На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области России 7 февраля произошло крупное возгорание.