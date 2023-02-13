Близкий к Кадырову бизнесмен может захватить меткомбинат в Мариуполе – BBC

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reuters Приближенные к главе Чечни Рамзану Кадырову, повоевав в Украине, стали получать активы в захваченных городах: бизнесмен Валид Корчагин, связанный с семьей соратника Кадырова, стал совладельцем компании "ММК Ильича". Она, вероятно, будет осуществлять восстановление пострадавшего во время боевых действий меткомбината имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Об этом говорится в расследовании российской службы ВВС. "В конце января совладельцем компании "ММК Ильича", зарегистрированной в самопровозглашенной "ДНР", стал чеченский бизнесмен Валид Корчагин. Компания может заняться восстановлением металлургического комбината в Мариуполе. Корчагин связан с семьей сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. За время войны молодой чеченский бизнесмен получил также доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и кофейнях американской сети Starbucks, которая ушла из России", - говорится в статье. Металлургический комбинат имени Ильича - одно из крупнейших предприятий в Украине - принадлежит компании "Метинвест" украинского миллиардера Рината Ахметова. На мариупольских предприятиях холдинга работало 35 тысяч человек. Во время боев в Мариуполе, начавшихся в первые дни войны, меткомбинат был частично разрушен - однако пострадал меньше, чем завод "Азовсталь", говорится в материале.

Город, превращенный в руины, контролировали военные из Чечни, в частности близкие Рамзана Кадырова. Среди них был Руслан Геремеев, родственник Сулеймана Геремеева. Его имя фигурировало в деле об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, подчеркивает ВВС.

При этом Мариупольский меткомбинат оккупационные власти самопровозглашенной "ДНР" намеревались начать восстанавливать еще в прошлом году.

"А в российском Минстрое даже успели прикинуть, что восстановление завода "Азовсталь" и меткомбината создаст более девяти тысяч рабочих мест.

Правда, пока создать удалось только компанию с таким же названием, что у меткомбината. "ММК Ильича" зарегистрировало донецкое "министерство доходов и сборов" в августе прошлого года. Оно появилось в городе Макеевка, который с 2014 года контролируется оккупационными властями "ДНР", - говорится в расследовании.

Компания под названием "ММК Ильича", совладельцем которой стал 25-летний Корчагин, зарегистрирована "ДНР" в августе 2022 года.

Основным видом деятельности компании с уставным капиталом 10 млн рублей указали производство чугуна, стали и ферросплавов.

При этом официально пока не сообщалось о том, что "ДНР" передало мариупольский завод этой компании, но известно, что завод охраняет вооруженная охрана под руководством одного из членов семьи Геремеевых.

Как выяснили журналисты, Корчагин, вероятно, ранее носил фамилию Геремеев и, возможно, является сыном чиновника Вахита Геремеева, которого называют братом члена Совета федерации России Сулеймана Геремеева.

В то же время сотрудник "Трансперенси" Илья Шуманов считает, что семья Геремеевых получила доступ к мариупольскому металлургическому комбинату в качестве "награды" за боевые действия в Украине.

"Загадочный Корчагин за время войны получил не только донецкую компанию, но и часть крупного иностранного бизнеса. В конце октября ему досталась доля в компании "Арена", к которой перешли кофейни американской Starbucks, ушедшей из России вскоре после начала войны.

В этом кофейном бизнесе Корчагин стал партнером давнего друга Рамзана Кадырова Тимура Юнусова (он же Тимати) и ресторатора Антона Пинского - сейчас им принадлежат равные доли компании "Арена". Владельцем также стал президент компании "Синдика", которая связана с сенатором и экс-президентом Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым. Пинский, Тимати и "Синдика" в прошлом году выкупили бизнес у американской Starbucks после ее ухода с российского рынка, назвав новые кофейни Stars Coffee. На их сайте указаны реквизиты как раз компании "Арена", - говорится в статье.

Кроме этого, в конце 2022 года Корчагин стал совладельцем сети строительных гипермаркетов OBI - одной из крупнейших в России.

Российская группа, состоящая из шести юрлиц, до апреля принадлежала немецкой компании. OBI работала в стране два десятилетия, но в прошлом году магазины были проданы "за бесценок" - немцы решили избавиться от российского бизнеса вскоре после вторжения России в Украину.

Компания переходила из рук в руки через неизвестных посредников, не имеющих серьезных активов.

Экономическая правда