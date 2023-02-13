Австрия снова усилила зависимость от российского газа

В декабре 2022 года более 70% импортируемого Австрией газа поступило из России, а за период с января по ноябрь страна могла заплатить за газ РФ около 6,7 миллиарда евро.

Об этом сообщает АРА, передает Укринформ.

"Зависимость Австрии от российского газа снова возросла в конце 2022 года. Согласно опубликованным ответственным министерством по вопросам климата энергетическим данным, в декабре, как оценивается, 71% газового импорта поступило из России", – говорится в сообщении.

С мая по октябрь прошлого года зависимость от российского энергоресурса постепенно снижалась с более чем 70% до чуть менее 20%, а затем возросла до около 40% в ноябре. До начала Великой войны Австрия зависела от российского газа на 80%.

Причиной роста в ноябре и декабре агентство называет снижение импорта из Германии и Италии и относительно постоянные потоки газа из России.

Кроме этого, летом "Газпром" резко сократил объемы газа, поступавших в газовый хаб в Баумгартене для австрийской нефтегазовой компании OMV, но затем снова начал поставлять больше. В начале февраля глава OMV Альфред Штерн заявил, что "Газпром" снова поставляет в Австрию 100% заказанных объемов по сравнению с до 30% летом.

Образовательная академия Neos Lab, принадлежащая либеральной партии NEOS, в своем отчете отметила, что зависимость Австрии от российского газа возросла вопреки общеевропейской тенденции, ведь ЕС еще никогда не покупал столь мало российского газа, как за последние недели.