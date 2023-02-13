Киев получил солнечные электростанции от французского производителя

КГГА

Французский производитель фотоэлектрических панелей Roy Group Energy передал Киеву в качестве гуманитарной помощи две солнечные электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Для приобретения оборудования французские партнеры собрали 250 тыс. евро, еще 50 тыс. евро предоставила компания JCI.

Электростанции будут установлены в медицинских учреждениях Святошинского района: Консультативно-диагностическом центре и Святошинском психоневрологическом интернате. Монтаж электростанций французские специалисты приступят уже в этот понедельник.

Всего с начала войны Киев привлек и получил от европейских партнеров 40 современных карет скорой помощи, 36 пожарных автомобилей (2 из них в декабре отправили в Харьков, подвергающийся постоянным обстрелам) и 72 городских автобуса. А также украинская столица получила несколько сотен генераторов разной мощности.

Экономическая правда