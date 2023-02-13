Количество нелегально работающих украинцев в Польше уменьшилось на треть

В 2022 году в Польше обнаружили 7 482 гражданина Украины, которые работали нелегально - это на 29% меньше по сравнению с 2021 годом.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные Пограничной службы Польши.

При этом граждане Украины остаются самой большой группой иностранцев, которые работают нелегально в Польше.



"Это небольшой процент, по сравнению с числом беженцев, которые нашли убежище и начали работать в Польше, а также учитывая общее количество украинцев, проживающих в Польше. А это около 2,3 млн граждан Украины", - заявила руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Всего в течение 2022 года в Польше вывили 10 705 нелегально работающих иностранцев - это на 2 565 человек (то есть на четверть) меньше, чем в прошлом году.

В то же время общая тенденция нелегального трудоустройства иностранцев в Польше идет на спад, однако при этом заметно возросло количество представителей определенных национальностей, которые выполняют работу нелегально.

"Преимущественно речь идет о рабочих из стран Азии: вдвое выросло количество нелегально трудоустроенных граждан Индии, на треть - граждан Грузии, а также индонезийцев и турок. По данным польских пограничников, в Польше на одну шестую уменьшилось нелегальных работников-россиян и белорусов", - говорится в сообщении.

Так, чаще всего иностранцы выполняли нелегальную работу в строительстве, транспорте, производстве, гастрономии и сфере услуг.