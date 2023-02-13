Курс валют на 13 февраля: доллар и евро продолжают дешеветь

В понедельник, 13 февраля, наличная гривня укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном" рынке, валюта в банках также подешевела.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,87 - 40,03 грн, а в воскресенье, 12 февраля, колебался на уровне 39,99 - 40,07 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,36 - 42,46 грн. Для сравнения, в воскресенье курс колебался на уровне 42,38 – 42,77 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,7 – 40,1 грн (курс на 10 февраля – 39,75 – 40,2 грн);

Евро – 42,15 – 42,85 грн (курс на 10 февраля – 42,3 – 43,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,2 – 39,7 грн;

Ощадбанк – 39,65 – 40,55 грн;

Укрэксимбанк – 39,75 – 40,25 грн;

Райффайзен – 39,3 – 40,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.