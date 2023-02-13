Железные дороги Украины и Молдовы в 2022 году нарастили перевозки грузов между странами в 3 раза
В 2022 году показатели экспорта из Украины через железную дорогу Молдовы выросли в 1,5 раза, а импорта – в 3 раза.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
делегации железных дорог подвели итоги работы в прошлом году и договорились о расширении сотрудничества на ближайшие три года.
"С начала полномасштабной войны железная дорога Молдовы стала для нас еще более важным партнером. Наши соседи помогли нам экспортировать зерно и завозить столь необходимое дизтопливо. Мы стремимся и дальше углублять отношения и сотрудничество между нашими железными дорогами", – отметил председатель правления УЗ Александр Камышин.
С 24 февраля 2022 г. через пограничные переходы с Молдовой железнодорожным транспортом было экспортировано 397 тыс. тонн украинского зерна и импортировано 363,6 тыс. тонн нефтепродуктов. В целом показатели экспорта выросли в 1,5 раза до 1247 тыс. тонн, а импорта – в 3 раза до 492 тыс. тонн.
Кроме того, в начале ноября 2022 года, после 24-летнего перерыва, возобновлено движение украинских пассажирских поездов по международному сообщению Киев — Кишинев.
"В настоящее время еще миллионы наших сограждан вынуждены проживать в других странах. Это побуждает нас искать новые маршруты. Благодаря этому поезду украинцы могут доехать до международного аэропорта в Кишиневе, чтобы путешествовать дальше, в другие страны мира. За три с половиной месяца им уже воспользовалось более 10 тысяч пассажиров", – добавил Камышин.
Директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат отметил, что в 2022 году между Украиной и Молдовой были сделаны первые важные шаги для улучшения сотрудничества железных дорог.
"Уже в августе прошлого года была восстановлена инфраструктура участка Березине — Басарабяска, не работавшая четверть века. В ходе работ железнодорожники Украины нам помогли отстроить нашу часть этого участка. Тогда работы были выполнены в рекордные сроки – чуть больше месяца. Потому мы планируем и в будущем привлекать украинских специалистов к ремонту железнодорожной инфраструктуры страны. Это позволит повысить безопасность и скорость движения поездов", – добавил он.
Экономическая правда