Железные дороги Украины и Молдовы в 2022 году нарастили перевозки грузов между странами в 3 раза

В 2022 году показатели экспорта из Украины через железную дорогу Молдовы выросли в 1,5 раза, а импорта – в 3 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

делегации железных дорог подвели итоги работы в прошлом году и договорились о расширении сотрудничества на ближайшие три года.

"С начала полномасштабной войны железная дорога Молдовы стала для нас еще более важным партнером. Наши соседи помогли нам экспортировать зерно и завозить столь необходимое дизтопливо. Мы стремимся и дальше углублять отношения и сотрудничество между нашими железными дорогами", – отметил председатель правления УЗ Александр Камышин.

С 24 февраля 2022 г. через пограничные переходы с Молдовой железнодорожным транспортом было экспортировано 397 тыс. тонн украинского зерна и импортировано 363,6 тыс. тонн нефтепродуктов. В целом показатели экспорта выросли в 1,5 раза до 1247 тыс. тонн, а импорта – в 3 раза до 492 тыс. тонн.

Кроме того, в начале ноября 2022 года, после 24-летнего перерыва, возобновлено движение украинских пассажирских поездов по международному сообщению Киев — Кишинев.

"В настоящее время еще миллионы наших сограждан вынуждены проживать в других странах. Это побуждает нас искать новые маршруты. Благодаря этому поезду украинцы могут доехать до международного аэропорта в Кишиневе, чтобы путешествовать дальше, в другие страны мира. За три с половиной месяца им уже воспользовалось более 10 тысяч пассажиров", – добавил Камышин.