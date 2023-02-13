Николаевоблэнерго получило 64 тонны оборудования от Польши

Минэнерго передало "Николаевоблэнерго" почти 64 тонны оборудования для восстановления энергетических объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Оборудование будет использовано для проведения ремонтных и восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Польша – надежный партнер Украины, который с первых дней войны оказывает нам поддержку для борьбы с российской агрессией на всех фронтах. Энергетика – один из них. Благодарим польских партнеров за помощь Николаевской области, энергетические объекты которой ежедневно прицельно обстреливаются врагом", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Гуманитарный груз из Польши включает, в частности, опоры и более 8 тысяч метров изолированного провода.

В общей сложности с начала большой войны Минэнерго распределило на "Николаевоблэнерго" почти 400 тонн гуманитарной помощи.

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